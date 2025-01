Conceicao a Sky: «Abbiamo solo 17 giocatori disponibili ma non vogliamo scuse, dobbiamo vincere. Vi spiego le mie scelte»

Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera in Champions League con la Dinamo Zagabria

Intervenuto a Sky prima di Dinamo Zagabria-Milan, Sergio Conceicao, tecnico del club rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «Ho scelto in funzione di questa partita. Alcune scelte sono per gli infortuni e perché alcuni giocatori non sono iscritti in lista. Abbiamo 17 giocatori di campo, vanno in panchina alcuni giovani, il momento è così e non bisogna trovare delle scuse: bisogna giocare e vincere questa partita».