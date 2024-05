Conceicao Milan: spunta questo PATTO tra il tecnico e il Porto. Gli aggiornamenti sul futuro del portoghese

Il Milan non smette di pensare a Sergio Conceicao per la panchina del futuro ma è consapevole che dovrà rispettare alcune tempistiche che non dipendono da se stesso. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Stando a quanto si apprende l’allenatore vuole congedarsi dal Porto ma non potrà farlo prima della Coppa di Portogallo in programma il 26 maggio contro lo Sporting. Per questo ha stretto un patto con Villas-Boas dopo l’ultimo incontro: di futuro si parlerà solo a stagione conclusa.