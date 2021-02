Con lo Spezia gara crocevia: il Milan non può permettersi di sbagliare

Con lo Spezia il Milan cerca una vittoria fondamentale per prepararsi al meglio alle gare con Stella Rossa e Inter: vietato sbagliare

Con lo Spezia, anticipo serale della terza giornata di ritorno in programma sabato alle 20:45, il Milan cerca altri tre punti per consolidare la testa della classifica e lanciare un ulteriore messaggio al campionato.

PARTITA DA NON SBAGLIARE – Ibra e compagni non possono permettersi di sbagliare: un passo falso infatti vanificherebbe in parte le due vittorie con Bologna e Crotone. Un’eventualità che dalle parti di Milanello non vogliono proprio prendere in considerazione.