Compagnoni sul Milan: «Sta facendo il suo e in prospettiva si è rafforzato…». Le parole del giornalista

Maurizio Compagnoni ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prima parte di stagione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Il passo del Napoli mette pressioni a tutte. Il Milan ha due punti in meno dello scorso campionato ed ha fatto un eccellente girone di Champions. Non ha avuto un grande apporto dal mercato. Ma in prospettiva si è rinforzato: De Ketelaere potrà solo migliorare, Vranckx è un giocatore interessante, ma non è pronto. Credo che il Milan stia facendo il suo».