Como Milan, Fabregas non digerisce la sconfitta: il commento sul gol di Theo Hernandez

Como Milan, Cesc Fabregas ha commentato così il gol realizzato da Theo Hernandez. Queste le sue parole:

Cesc Fabregas non ha digerito la rimonta del Milan a Como. Il tecnico dei padroni di casa, ai microfoni di Sky Sport, si è concentrato sulla rete realizzata da Theo Hernandez che ha dato il via alla rimonta nel match valevole per il recupero della ventesima giornata di Serie A.

SUL GOL DEL MOMENTANEO PAREGGIO – «Ci hanno recuperato con un gol una palla inattiva, senza quella non vedo come ci avrebbero potuto recuperare. Così fa male»