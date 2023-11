Colpani Milan, Marotta tenta lo sgarbo: in agenda un incontro con Galliani per il gioiellino del Monza. NOVITÀ

Il Milan deve stare molto attento: l’Inter tenta lo sgarbo per Andrea Colpani, gioiellino di proprietà del Monza e che fa gola ormai a tante big del nostro campionato.

Come riportato da Calciomercato.com, Marotta ha già fissato in agenda un appuntamento con l’amico Galliani per discutere di un possibile trasferimento all’Inter del centrocampista italiano.