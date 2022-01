Colonnese: «Il Milan è una certezza non una sorpresa, Gabbia e Kalulu... »

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Colonnese intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua su Gabbia e Kalulu e il Milan:

GABBIA E KALULU – «Mi sono piaciuti non è mai semplice quando devi sostituire dei titolarissimi. Gabbia è migliorato così come Kalulu, secondo me il suo ruolo è quello lì».

MILAN – «Il Milan non è una sorpresa è una certezza, l’anno scorso ha fatto un grande campionato e quest’anno si sta riproponendo agli stessi livelli con scelte chiare. Il Milan sbaglia pohi acquisti, ad un allenatore che riesce a far giocare la squadra in maniera semplice e d efficace, Tonali è diventato un calciatore serio. Il Milan è tornata ad esssere la grande squadra che è»