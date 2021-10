Colombo, spunta una pretendente dalla Serie A: le ultime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un club di Serie A avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Colombo

Il grande inizio di stagione di Lorenzo Colombo non è certamente passato inosservato. L’attaccante classe ’02 è un punto fermo della Spal di Pep Clotet, che lo ha schierato titolare in tutte le 7 gare di Serie B, in cui il ragazzo ha ripagato con ben 4 gol.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul giocatore avrebbe messo gli occhi sul Sassuolo. Il Milan però non apre ad una possibile operazione ed ha intenzione di blindare il giovane talento, già sotto contratto fino al 2024.