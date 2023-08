Colombo Monza, fissata la deadline da parte del Milan: l’incastro con Taremi

Prosegue la trattativa per il passaggio di Lorenzo Colombo dal Milan al Monza: tutto collegato all’eventuale arrivo di Taremi

Il Monza non ha nascosto il proprio interesse nei confronti di Lorenzo Colombo, e continua a trattare col Milan anche in questi minuti. L’operazione è strettamente legata a quella dell’approdo in rossonero di Mehdi Taremi.

Come riferisce Sky Sport, la deadline della doppia operazione è stata fissata dai rossoneri per le 18:00 di domani, quando la squadra di Pioli viaggerà verso Roma (per la prossima gara di Serie A) e dichiarerà chiuso il proprio mercato. Restano in attesa che si sblocchi la situazione sia il club rossonero, sia il Monza, sia lo stesso Colombo ed il proprio agente. La prossima notte può essere cruciale.