Colomba a Lazionews24: «SCHILLACI e ERIKSSON due uomini con GRANDE AMORE per il calcio». Le sue dichiarazioni

In esclusiva a LazioNews24, ha così parlato l’ex allenatore Franco Colomba, analizzando le tematiche di casa biancoceleste. Di seguito il suo ricordo su Schillaci e Eriksson, avversari in campo del Milan.

Nelle ultime settimane sono venute a mancare due figure fondamentali quali Eriksson e Schillaci, che ricordo ha di entrambi e cosa lasciano al calcio?

«Sono stati due personaggi che hanno avuto un grande amore per questo sport e ne sono stati un simbolo importante. Schillaci per esempio è stato un’icona, specialmente durante il mondiale di Italia ’90. Eriksson è stato un signore del calcio e ricordo ancora con piacere quando lo incontrai con l’Avellino e mi colpì molto la sua personalità e la sua signorilità. Mi auguro di cuore che non sia la fine del calcio romantico e che esistano ancora personaggi del genere come loro due, ma con il business che ormai gira la vedo molto difficile».