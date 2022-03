Collovati su San Siro: «E’ parte della mia vita, può diventare un museo»

Fulvio Collovati, ex giocatore di Inter e Milan, ha lanciato un appello a favore di San Siro, raccontando anche parte dei suoi ricordi

Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter e campione del mondo nel 1982, risponde a Libero sul futuro di San Siro:

«È parte della mia vita, ho esordito da raccattapalle, poi in rossonero e infine in nerazzurro. Il Bernabeu non lo hanno abbattuto ma rinnovato, a Londra ogni club ha il suo stadio. Non capisco perché a Milano o Roma debba essercene uno solo. Può diventare un museo, o ci può giocare il rugby. Ma può diventare anche la casa della nazionale, come hanno fatto in Inghilterra con Wembley.»