Collovati: «Il prossimo avversario del Milan sarà il Milan stesso e poi l’Inter». Le parole dell’ex difensore rossonero

Fulvio Collovati ha parlato del Milan ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

«Trovo analogie tra questo Milan e quello della prima stella. Il calcio totale e innovativo di Liedholm lo rivedo in Pioli, così come rivedo me e i miei compagni in questo Milan, che è aggressivo, affamato e ha voglia di vincere. Ripetersi non è facile e bisognerà vedere come si integreranno i nuovi. Il prossimo avversario del Milan sarà il Milan stesso e poi l’Inter».