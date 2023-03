Collovati: «Leao non è distratto dal contratto, ecco cos’ha»

Fulvio Collovati ha commentato anche il momento vissuto da Rafael Leao: il portoghese è un pò scarico. Le sue dichiarazioni

A TMW Radio Fulvio Collovati ha analizzato il momento vissuto da Rafael Leao con la maglia del Milan:

«Secondo me quella non è decisiva. Credo, anzi, che in quella situazione uno abbia ancora più voglia di dimostrare. Non penso abbia influito il Mondiale visto che ha giocato poco. Credo sia un pò’ scarico».