Adarabioyo Milan, spunta il RETROSCENA: ecco perchè ha scartato l’opzione rossonera. Il MOTIVO

Adarabioyo Milan, spunta il RETROSCENA: ecco perchè ha scartato l’opzione rossonera. Svelato il reale MOTIVO

È ormai sfumata in maneira definitiva la possibilità per il Milan di mettere sotto contratto Tosin Adarabioyo. Il centrale inglese, in scadenza di contratto con il Fulham, ha scelto il Chelsea come prossima tappa della sua carriera.

A riportarlo è Fabrizio Romano, che svela anche i motivi che hanno portato il giocatore a compiere questa scelta: secondo quanto si apprende, Adarabioyo crede che la proposta del Chelsea sia la migliore possibile per il suo futuro, con Maresca che certamente è stato un fattore determinante.