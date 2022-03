Coco: «Difficilissimo lasciare il Milan, ecco perchè»

Francesco Coco, ex terzino del Milan, è tornato a parlare riguardo l’addio ai rossoneri: di seguito le sue dichiarazioni e i suoi ricordi

Intervenuto a TMW, Francesco Coco, ex Milan, è tornato a parlare del suo addio ai rossoneri:

«All’epoca ricordo che i tifosi erano arrabbiati per la cessione, purtroppo è andata così. Per me fu difficile lasciare il Milan, avendo vissuto la parte giovanile più 6 anni di prima squadra per me è stato faticoso prendere quella decisione».