Cluster Nazionale: da Florenzi a Cragno, qualcosa ci sfugge

Il lunedì di Pasquetta ha nuovamente fatto risuonare l’allarme legato al cluster Nazionale con il numero dei contagiati a superare la doppia cifra

Ormai non ci sono più dubbi di sorta: se il cluster Nazionale si fosse sviluppato in una squadra di club, le famigerate ASL (o affini) avrebbero bloccato e isolato immediatamente il gruppo squadra. Il weekend pasquale ha invece portato in dote ulteriori inquietudini e interrogativi.

La positività di Bonucci, risalente a 5 giorni fa, era stata il definitivo indizio di un focolaio ormai diffuso, dopo i contagi multipli all’interno dello staff tecnico Azzurro. E proprio su questi “schermi” auspicavamo una presa di posizione forte della Lega Serie A, addirittura ipotizzando un rinvio in blocco della ventinovesima giornata.

