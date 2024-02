Classifica Serie A aggiornata: pareggia la Juve, occasione sorpasso per il Milan a Monza

Classifica Serie A aggiornata: la Juve non va oltre il pareggio sul campo del Verona. Occasione sorpasso per il Milan a Monza

Grossa occasione domani sera per il Milan nella sfida in trasferta contro il Monza. La Juve, nell’anticipo di oggi pomeriggio contro il Verona, non è andata oltre il 2-2 allungando di due punti sui rossoneri.

La squadra di Pioli, coi 3 punti domani sera, agguanterebbe il secondo posto solitario a 8 punti dall’Inter prima in classifica. Partita da non sbagliare dunque per Leao e compagni.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 42 (24)

Roma 38 (24)

Lazio 37 (23)

Fiorentina 37 (24)

Torino 36 (24)

Napoli 36 (24)

Monza 30 (24)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Frosinone 23 (24)

Udinese 22 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (25)