Cisse brilla in Europa League con il Milan: tripletta e record tutto italiano. Ecco perché

Cisse, il talento rossonero entra nella storia delle competizioni europee: tre gol diversi e una prestazione da fuoriclasse

È stata una notte da sogno e da giocatore di caratura internazionale. Alla Red Bull Arena, nel match che ha visto il Milan imporsi per 4-0 sul campo del Salisburgo, si è visto un super Alphadjo Cisse, vero e proprio protagonista assoluto della serata europea. Corsa, qualità e quantità, il tutto condito da tre gol da attaccante di razza che confermano il diciannovenne come la più piacevole sorpresa del nuovo Milan targato Ruben Amorim.

Una tripletta da favola e i record di Opta

Le tre reti messe a segno dal giovane attaccante italiano si sono rivelate completamente diverse l’una dall’altra, evidenziando un repertorio tecnico e balistico di primissimo livello: nel primo tempo ha sbloccato il match incrociando di testa un preciso assist di Hutchinson, per poi ripetersi con un pregevole sinistro al volo su imbeccata di Bartesaghi; nella ripresa, infine, ha completato la sua magica serata firmando il definitivo poker a porta vuota su invito di Rabiot.

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Numeri e statistiche straordinarie, che come evidenziato dai dati Opta proiettano direttamente il gioiello rossonero nella storia del calcio continentale:

All’età di 19 anni e 358 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il più giovane giocatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre o più gol in una singola partita.

Un traguardo eccezionale che premia il talento e il lavoro quotidiano, offrendo ad Amorim una risorsa offensiva di straordinario valore per il presente e per il futuro del club.