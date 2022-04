Cinquini: «Scudetto Milan? Se Leao non mette il turbo...»

Oreste Cinquini è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando tra le varie della lotta scudetto

Oreste Cinquini è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando tra le varie della lotta scudetto:

«In questo finale di stagione tutte le partite vanno giocate. Il Milan contro il Bologna era stra-favorito, ma gli emiliani hanno giocato con orgoglio e per il proprio allenatore. Al Milan è mancata la finalizzazione, quando Leao non mette in moto il turbo diventa difficile. Credo che i rossoneri possano lottare fino alla fine per il primo posto, anche se vedo l’Inter favorita»