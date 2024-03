Chukwueze Milan, spunta il RETROSCENA sul suo contratto: in caso di vittoria sono previsti questi bonus. I dettagli

Stagione decisamente sotto le aspettative per Samuel Chukwueze al primo anno di Milan. Arrivato in rossonero dal Villarreal in estate per 19.5 milioni di euro più bonus, solo nell’ultimo periodo ha cominciato a far intravedere le proprie potenzialità: chiuso per gran parte della stagione dalle ottime prestazioni di Pulisic e da alcuni guai fisici.

Matteo Moretto, su X, fa alcune precisazioni legate ad i bonus che potrebbero scattare in base ai risultati di squadra. Sono infatti 3 i milioni bonus legati alle presenze e 5,5 quelli legati ai risultati della squadra. A questi vanno aggiunti i 2,5 milioni di euro in caso di vittoria dello scudetto e i 3 in caso di vittoria della Champions League (con i rossoneri che sono già stati eliminati ai gironi).