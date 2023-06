Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Chukwueze. Ecco le novità di mercato dopo l’incontro di ieri nella sede rossonera

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Chukwueze. Ecco le novità di mercato dopo l’incontro di ieri nella sede rossonera:

secondo quanto riportato da Luca Marchetti, inviato Sky Sport, non c’è stata nessuna accellerata, il giocatore ha espresso il gradimento per la destinazione rossonera, ma non è ancora partita una vera e propria trattativa