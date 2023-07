Chukwueze Milan, i rossoneri fanno sul serio per l’esterno nigeriano: presentata una prima offerta al Villarreal

Il Milan è pronto a fare sul serio per Chukwueze. È lui il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la fascia rossonera in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il diavolo ha presentato un’offerta al Villarreal e ora attende una risposta del club spagnolo. Il nigeriano, intanto, ha già dato l’ok al trasferimento.