Zaccardo sullo scudetto: «Milan? Ha cambiato tanto ma...»

Christian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha analizzato le possibilità scudetto dei rossoneri di Pioli: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW, Christian Zaccardo ha parlato così della corsa scudetto:

«Il Milan è cambiato un po’ quest’anno, ha comprato tanti giocatori nuovi. La partenza della squadra è stata positiva, credo che i rossoneri possano giocarsela fino alla fine in questo campionato aperto. Sulla carta forse l’Inter ha un 1% in più per vincere lo Scudetto, ma era così anche l’anno scorso».