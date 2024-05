Chiesa Milan, anche i rossoneri in corsa! Lanciata la sfida a questi due top club europei. NOVITÀ

Chiesa Milan, anche i rossoneri in corsa! Lanciata la sfida a questi due top club europei. Tutte le NOVITÀ

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere a sorpresa lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’esterno potrebbe essere sacrificato sul mercato qualora non rispondesse adeguatamente ai criteri di disciplina tattica di Thiago Motta.

In uno scenario di questo tipo, con il contratto in scadenza nel 2025, Chiesa diventerebbe un’occasione anche per lo stesso Milan. I rossoneri potrebbero lanciare la sfida ad altri due top club: Bayern Monaco e soprattutto Liverpool.