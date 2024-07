Chiesa Milan, la RIVELAZIONE fa sognare: «Ha bisogno di CAMBIARE aria». Tutti i dettagli sull’esterno della Juve

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato del futuro di Federico Chiesa che sarebbe in uscita dalla Juve e seguito anche dal mercato Milan.

CHIESA – «Tatticamente lo immagino esterno in un 4-2-3-1. C’è da capire quanto riuscirà ad avere continuità dal punto di vista fisico. Non è un’operazione semplice per via dell’ingaggio, ma il giocatore ha bisogno di cambiare aria. La Roma potrebbe garantirgli la titolarità inamovibile».