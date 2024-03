Chiesa Milan: la Juventus fiduciosa per il rinnovo, lo scenario in vista dell’estate

Il futuro di Chiesa, accostato anche al calciomercato Milan, resta da definire. In tal senso la Juventus è fiduciosa

Il rinnovo di Chiesa, accostato anche al calciomercato Milan, è uno dei temi in casa Juventus.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport da tempo con il suo agente, Fali Ramadani, è in piedi una negoziazione sul cosiddetto “rinnovo ponte” sino al 2026, così da evitare il rischio di una partenza a zero. A favore di Giuntoli ci sono anche le tempistiche del nuovo Mondiale per club, che si giocherà negli Stati Uniti nel giugno 2025, proprio quando dovrebbe scadere l’attuale contratto di Fede con il club bianconero.