Chiesa Milan, Bonanni CONSIGLIA: «Può fare la differenza ovunque, io fossi in lui sarei andato in quella squadra»

L’ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua sul caso Chiesa in rottura con la Juve, e accostato anche al Milan in passato

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni è intervenuto su uno dei tempi più caldi per il mercato Milan e per il campionato di Serie A: il futuro di Federico Chiesa dopo esser stato messo in vendita dalla Juve.

PAROLE – «Secondo me deve a tutti i costi trovare una realtà che gli permetta di giocare con continuità, di ritrovare e ritornare quel Chiesa che abbiamo ammirato prima degli infortuni. Quando sta bene, alla Juve ha sempre fatto la differenza. E credo possa farla in qualsiasi altra squadra. C’è da capire come stanno le cose ora. Mi è dispiaciuto che abbia rifiutato l’offerta della Juve, ma è anche vero che ora come ora deve capire che deve andare a giocare. Non può aspettare tantissimo, perché le squadre si stanno formando e deve iniziare a fare dei ragionamenti diversi. Io sarei andato alla Roma, sarebbe stato perfetto. Poi la Roma ha preso Soulé e magari renderà anche meglio, però in Chiesa avrei scelto i giallorossi».