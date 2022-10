Chiellini: «Ottima vittoria del Milan, bene le italiane». Le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve a Sky Sport

Giorgio Chiellini ha commentato il rendimento delle italiane in Champions League. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Grande serata per le italiane, bene il Napoli e benissimo l’Inter, così come ottima vittoria del Milan ieri. La Juve ci lascia con l’amaro in bocca ma era stato rovinato prima questo percorso di Champions.»