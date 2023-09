Champions Milan: Sky, Amazon e Mediaset. Dove vedere TUTTE le partite in tv

Dopo i sorteggi dei gironi di Champions League, sale l’attesa per vedere il Milan in campo nella massima competizione europea

È molta la curiosità tra i tifosi del Milan per scoprire dove poter vedere in tv le partite dei rossoneri in Champions League. I diritti televisivi sono divisi, come lo scorso anno, tra Sky, Amazon e Mediaset.

L’esordio della squadra di Pioli contro il Newcastle del 19 settembre sarà trasmesso da Sky Sport e Mediaset Infinity. La sfida in trasferta a Dortmund contro il Borussia del 4 ottobre sarà la prima esclusiva Amazon dei rossoneri. Il big match contro il PSG sarà anch’esso trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. Il ritorno contro i parigini sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 ma anche su Sky Sport. Le ultime due sfide del girone, contro Borussia Dortmund e Newcastle saranno trasmesse da Sky Sport e Mediaset Infinity.