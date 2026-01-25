Champions Milan, a quanto è fissata la quota qualificazione? I rossoneri fanno i calcoli: ecco cosa serve per finire in top-4!

Champions Milan, il Corriere dello Sport studia la quota qualificazione! Ecco quanti punti mancano ai rossoneri per entrare in top-4

La Serie A entra nel vivo e questa giornata potrebbe rivelarsi fondamentale sia per la corsa allo scudetto che per la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo per il Milan di Massimiliano Allegri. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è possibile fare una stima di quella che potrebbe essere la quota punti minima necessaria per centrare il quarto posto in classifica, fondamentale per l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

La quota punti minima per il quarto posto

Negli ultimi dieci campionati, una quota di 70 punti ha garantito la quarta piazza in ben 8 occasioni. Tuttavia, ci sono due eccezioni da considerare: nel 2020-2021, con 70 punti si rischiava di non entrare neanche in Europa League, con la Roma che si è fermata al sesto posto. Nel 2019-2020, la pandemia ha stravolto la stagione, con la Lazio, che aveva sognato a lungo il titolo, riuscì a qualificarsi in Champions solo con 78 punti, al termine di un campionato spezzato.

L’andamento della Roma e la stima della quota Champions

Un altro aspetto interessante riguarda l’andamento della Roma, attualmente quarta con 42 punti in 21 partite, una media di 2 punti a partita. Se la squadra di José Mourinho dovesse mantenere questa media, la quota punti per la Champions potrebbe arrivare a 76 punti alla fine della stagione, un traguardo che, se confermato, sarebbe sicuramente sufficiente per la qualificazione.

Per il Milan, quindi, l’obiettivo è chiaro: raggiungere almeno i 70 punti, ma considerando anche l’andamento delle dirette concorrenti come la Roma, si dovrà fare uno sforzo in più per non lasciare spazio a cali di rendimento. Con il quarto posto sempre più conteso, le prossime settimane saranno cruciali per le ambizioni di Champions della squadra di Allegri.

