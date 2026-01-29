Champions League, cinque posti per la Serie A? Il Ranking Uefa aggiornato in attesa di Roma, Bologna e Fiorentina

Champions League – Il Ranking Uefa per Paesi aggiornato in attesa dei match di Europa e Conference League

Come ripete a gran voce mister Massimiliano Allegri ogni settimana, l’obiettivo primario del Milan in questa stagione è qualificarsi alla prossima Champions League. Per farlo è necessario arrivare tra i primi quattro posti, la sfida è aperta con Inter (che ha un leggero vantaggio), Roma, Napoli, Juventus e, perché no, anche il Como.

Due di queste dunque resteranno fuori, una sembrerebbe essere la squadra di Fabregas, che già sta facendo un campionato ottimo così. Però c’è anche una possibilità che potrebbe entrarne cinque in Champions League. Necessario però che nel Ranking Uefa per Paesi del 2025/2026 l’Italia si piazzi nei primi due posti.

Un’opzione che al momento sembra piuttosto complicata, specialmente dopo l’eliminazione del Napoli e il mancato passaggio tra le prime otto delle altre tre.

Il Ranking Uefa per Paesi, l’Italia perde un’altra posizione: balzo in avanti del Portogallo