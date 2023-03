Champions, Cambiasso: «Euroderby? Lo eviterei per entrambe». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter

Esteban Cambiasso parla così della possibilità di un derby tra Milan e Inter ai quarti di finale di Champions League. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Ipotesi Inter-Milan nei quarti? Per entrambe è meglio evitare il derby, toglierebbe tante energie per il campionato. Non affrontandosi potremmo avere due italiane in semifinale, con il Napoli addirittura tre.»