Chaka Traorè Milan, la decisione del club per il giovane attaccante: i dettagli

Arrivano novità sul futuro del giovane attaccante di proprietà del Milan, Chaka Traorè: ecco la scelta del club rossonero

Il Milan crede molto nelle qualità di Chaka Traorè. Per questo motivo il contratto del giovane attaccante classe 2004 è stato rinnovato fino al 2028.

Come riporta Calciomercato.com, il piano dei rossoneri è quello di mandare l’ivoriano in prestito nella sessione di gennaio per consentirgli un maggior minutaggio.