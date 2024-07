Chaka Traorè Milan: DECISO il futuro dell’attaccante, dove giocherà nella prossima stagione

Il mercato Milan pensa ad acquisti e cessioni ma anche ai ritorni dai prestiti. In tal senso deciso il futuro di Chaka Traorè

Non solo acquisti e cessioni ma anche i giocatori che tornano dai prestiti vanno sistemati per il calciomercato Milan. In tal senso è tornato a Milanello, Chaka Traorè dopo l’ultima esperienza al Palermo.



Come riportato da Daniele Longo il club ha deciso il futuro dell’attaccante: resta e giocherà con il Milan Futuro in Serie C