Cessione Milan, Elliott vince contro Blue Skye anche in Lussemburgo: archiviate tutte le indagini penali ULTIME

Cessione Milan, Elliott vince contro Blue Skye anche in Lussemburgo: archiviate tutte le indagini penali. Cosa è successo

Altra sconfitta per Blue Skye, che perde contro Elliott anche in Lussemburgo. Come riportato da Calcio&Finanza, il 28 febbraio 2024 la Chambre du Conseil del Tribunale del Lussemburgo ha emesso un’ordinanza di non luogo a procedere. In questo modo sono state archiviate tutte le indagini penali contro la Rossoneri Sport Investment, ovvero Elliott, e i suoi rispettivi dirigenti.

Ad oggi, Blue Skye e i suoi soci hanno avviato ben 11 cause civili in tre giurisdizioni: in Lussemburgo Italia e New York ma tutti i casi che sono stati ascoltati finora sono stati archiviati.