Prandelli spiega: «Milan in confusione. Su Ibrahimovic...»

Cesare Prandelli ha analizzato il momento del Milan di Stefano Pioli e il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha dichiarato:

«Il Milan è in una fase di confusione. Bisogna capire bene quale sarà il ruolo di Ibrahimovic. Penso che Pioli non abbia bisogno di alcun tipo di appoggio, se non persone di personalità come Ibra per condividere con i dirigenti la gestione del gruppo. L’allenatore non può fare tutto. Pioli allena da trent’anni, ha capacità, innovazione ed equilibrio, credo ci sia confusione sul possibile ruolo di Ibra. Abbiamo esteso troppo il perimetro di applicazione dell’ambito tecnologico, dobbiamo rivedere certe situazioni, tipo quelle dei pestoncini, sono situazioni ridicole. A Lecce il difensore è rimasto a terra un secondo, sono situazioni che fanno arrabbiare un po’ tutti. Chi ha giocato a calcio sa che il contatto c’è. Anche sul fuorigioco bisogna arrivare a una chiarezza su tutto. Non possiamo farne a meno del Var, come tutte le cose innovative vanno riviste e ritoccate, soprattutto dai protagonisti. Allenatori e giocatori devono avere la capacità di dialogare con gli arbitri e trovare un punto d’unione. Non dico che il Var vada rivisto, ma siamo in una fase in cui credo vada codificato in maniera diversa».