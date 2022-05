Cerruti: «Parole Maldini? Giuste nella sostanza, ma fuori tempo»

Alberto Cerruti ha analizzato le parole di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Alberto Cerruti ha parlato così delle parole di Paolo Maldini di questa mattina:

«Queste parole mi fanno venire in mente quanto disse Boban due anni fa. Mi spiace che in questi giorni di festa Boban non è stato celebrato, perché fu lui che volle Ibra e ha creato anche lui questo gruppo. Le parole di Maldini sono giuste nella sostanza ma fuori tempo. Magari doveva dirlo prima dello Scudetto. Oggi è facile».