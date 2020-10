Celtic-Milan, giornata di vigilia: il programma completo di oggi

Celtic-Milan, domani il debutto in Europa League per entrambe, oggi giornata di vigilia con i rossoneri in campo al mattino, poi si parte

IL PROGRAMMA- Per oggi, come riporta acmilan.com, sono previste la rifinitura a Milanello al mattino e poi la partenza per Glasgow nel pomeriggio. La gara si disputerà domani sera alle 21, ieri si è tenuto il penultimo allenamento (LEGGI QUI IL REPORT)