Celtic Glasgow, la probabile formazione contro il Milan

Probabile formazione Celtic Glasgow contro il Milan: Lennon ritrova Edouard in attacco; in difesa spazio all’ex Laxalt

Non un periodo semplice per il Celtic, recentemente eliminato dalla coppa nazionale e contestato dai propri tifosi in patria, che questa sera affronterà il Milan in Europa League. La defezione più importante tra gli scozzesi è quella di James Forrest, reduce dall’operazione alla caviglia, con Lennon che rispetto all’andata potrà però contare sul proprio terminale offensivo titolare Edouard.

Possibile schieramento a specchio contro il Milan con un 4-2-3-1 che vedrà in difesa largo sulla sinistra l’ex rossonero Laxalt e al centro l’obiettivo di mercato Ajer.

CELTIC (4-2-3-1) Probabile formazione: Bain; Frimpong, Ajer, Jullien, Laxalt; Brown, McGregor; Ntcham, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon