Dani Ceballos è un nome in orbita Milan. Le condizioni per la sua permanenza al Real Madrid altrimenti sarà addio

Dani Ceballos è un nome in orbita Milan. Lo spagnolo può restare al Real Madrid.

Lo spiega OK Diario, secondo cui il centrocampista resterà solo in caso di rinnovo con le merengues, altrimenti sarà ceduto con base d’asta non inferiore ai 12 milioni di euro.