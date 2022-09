CdA Milan: spiegata la presenza massiccia di membri Elliott. È stato lo stesso Cardinale a chiederlo

Il Corriere della Sera questa mattina spiega così la forte presenza di Elliott nel rinnovato CdA del Milan.

“La forte presenza di Elliott si spiega per la struttura del passaggio di proprietà, con il fondo di Singer che ha partecipato con un vendor loan (finanziamento) e che quindi parteciperà anche alla gestione del club. Per Elliott in cda restano Gordon Singer, Giorgio Furlani e Stefano Cocirio, su desiderio dello stesso Cardinale“.