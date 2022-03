Causio sicuro: «A Tonali bisogna affidare il futuro della Nazionale». L’ex azzurro esalta le doti del rossonero

Franco Causio a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Milan e di scudetto.

FAVORITA SCUDETTO – «Vi racconto una storia dal passato. Quando ho fatto il corso allenatori, avevo un compagno molto bravo, super pignolo. Già in quei giorni, a Coverciano, si capiva sarebbe diventato bravo. Era Stefano Pioli. Il suo Milan secondo me è favorito, un po’ perché gioca bene insieme, è un gruppo unito, un po’ perché il calendario mi sembra buono».

UOMO SCUDETTTO – «Sandro Tonali è il giocatore che mi è è piaciuto di più: lui e Kessie, insieme, sono la chiave del campionato del Milan. Perché un anno fa il suo inserimento non funzionava? Il salto dal Brescia al Milan è lungo… Io gli affiderei parte della ricostruzione della Nazionale, anche se a centrocampo un po’ di qualità giovane c’è. Mi fido di Mancini, sa dove mettere le mani».

FUGA SCUDETTO – «Niente fuga per me. Il Napoli ha tutto per tenere aperto il campionato e l’Inter deve recuperare, può farlo. Un po’ dipenderà anche dal ricorso per la partita col Bologna ma entrambe hanno chance. Non escludo una grande volata con due o tre squadre che si giocano lo scudetto all’ultima giornata. Sarebbe clamoroso».