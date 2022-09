Causio elogia Leao: «Uno dei migliori in circolazione»

Franco Causio, ex giocatore di Juventus e Nazionale, intervistato da la Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Leao

«Migliori giocatori in circolazione? Mbappé, Haaland e Leao che però ancora non sa quanto è forte. Certo, Mbappé ha Neymar accanto. Ma, se va a vedere un Milan-Udinese 3-3, io faccio a Zico lo stesso ‘scavetto’ di Neymar e lui segna in rovesciata»