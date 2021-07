Castillejo tra i cedibili: il Milan attende l’offerta giusta

Samu Castillejo è stato inserito nella lista dei cedibili da parte di Maldini e Massara

Samu Castillejo è stato inserito nella lista dei cedibili da parte di Maldini e Massara, per l’esterno spagnolo tuttavia non è ancora arrivata un’offerta ritenuta adeguata in via Aldo Rossi.

La dirigenza rossonera valuta il cartellino di Samu Castillejo intorno agli 8 milioni di euro ma, nonostante l’interesse dalla Liga, non è ancora pervenuta un’offerta interessante.