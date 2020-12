Castillejo testato a Milanello: si prova a recuperarlo per Benevento

Castillejo lavora per recuperare nella prossima sfida di campionato contro il Benevento in programma il 3 gennaio

Samu Castillejo oggi è stato tesato da Stefano Pioli a Milanello, l’esterno spagnolo era reduce da un affaticamento muscolare ma potrebbe tornare per la prossima gara di campionato in casa del Benevento del prossimo 3 gennaio.

Ottimismo anche per Simon Kjaer mentre permangono i dubbi sul rientro di Ismael Bennacer. Lavoro individuale per Ibrahimovic che ha fissato una data ben precisa per il suo ritorno in campo.