Castillejo a Sky: «Mercato? Vi dico cosa è successo la scorsa estate»

Samu Castillejo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Verona. Le sue dichiarazioni post gara

LACRIME – «Le mie lacrime è accumulo di tante cose di famiglia e sanno che non è stato un periodo facile, ma sono contento perché sono riuscito ad aiutare i compagni e la squadra e tutti prendere questi tre punti molto importanti per noi».

ESTATE – «Sono stato più fuori che dentro per le scelte della dirigenza e allenatore, alla fine sono rimasto e sanno che il mio atteggiamento è di allenarmi come quello più forte e farmi trovare pronto, oggi è andata bene e sono molto contento».

COMPAGNI – «Son arrivato quando il Milan stava male ora siamo riusciti a cambiare tutto, anche quando le cose vanno male i compagni sono ancora più una famiglia, mi sento amato dai compagni e io tengo ugualmente a loro».

MERCATO – «C’è anche il destino che mi tiene legato a questa maglia, quest’estate ero più fuori che dentro ma il destino voleva che rimanessi per cambiare la situazione, sono molto contento, non ho parole per quello che ho potuto fare oggi, veramente difficile, con la famiglia che è lontana io ci tengo tanto. Ho vissuto un momento difficile, oggi ho dato tutto quello che avevo ed è andata bene».