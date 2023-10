Cassano: «Dove giocherei oggi in Serie A? Nel Milan di Pioli, perché…». Le parole dell’ex rossonero sulla squadra di Pioli

A una domanda sul proprio profilo di TikTok, l’ex attaccante del Milan Antonio Cassano ha risposto così:

LE PAROLE – «Dove giocherei in Serie A se fossi ancora un calciatore? Mi vedrei bene nel Milan di Pioli come falso nueve. Con Pulisic e Leao sull’esterno sarei fondamentale per far segnare tanto la squadra. I rossoneri giocano un bel calcio, mi sono ricreduto in questi due anni»