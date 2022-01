ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Serra, dopo i gravi errori in Milan Spezia, sarà al Var per Sassuolo Cagliari in Coppa Italia, poi lo stop e la Serie B

Marco Serra, dopo i gravi errori in Milan Spezia domani pomeriggio in Sassuolo-Cagliari sarà designato al VAR. Non verrà quindi rimosso dal ruolo che gli era già stato assegnato nelle designazioni di Coppa Italia.

Per la prossima giornata di campionato – sottolinea gazzetta.it – invece sarà fermato e poi, dopo la sosta, ripartirà dalla Serie B. Queste le indicazioni che arrivano, al momento, dai vertici arbitrali.