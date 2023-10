Caso Scommesse, il Newcastle si stringe intorno a Tonali: la reazione dei tifosi inglesi sulla vicenda extra-campo. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tifosi del Newcastle non sono contro Sandro Tonali ma, anzi, gli sono in un momento per lui molto complicato come quello attuale.

Il club, dal canto suo, ha riaccolto l’ex Milan nel suo centro di allenamento e aspetta aggiornamenti dall’Italia per capire come comportarsi.