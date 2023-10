Caso scommesse, Moggi attacca: «Piantiamola, ci stiamo dimenticando di...»

Caso scommesse, Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha attaccato duramente l’opinione pubblica: ecco perchè

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato a TMW del recente caso scommesse che sta facendo tremare il calcio italiano e che ha visto coinvolto, tra gli altri, l’ex Milan Tonali.

PAROLE – «Sulle scommesse è ora di piantarla… Ora per questa storia passa inosservata la guerra in Ucraina, i tg sono invasi di notizie sulla ludopatia e sul vizio del gioco dei calciatori. Stiamo esagerando. Se potrebbero uscire altri nomi? Si, ma anche basta. Bisogna pensare alle cose serie, alla gente che non ha da mangiare, alle guerre. Questa storia ha stancato. Milan-Juve? La Juve a San Siro ha sempre fatto ottime partite. Ma il Milan è favorito. Credo che come rosa, quella rossonera, sia superiore».